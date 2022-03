Chci chránit svou zemi, svůj domov. Jsem na Ukrajince hrdý, říká mladý historik z Kyjeva

Hned ráno poté, co opadla první panika, se podle šel s přáteli hned přihlásit k domobraně.

„Stejně tak to udělalo mnoho dalších, ale my neměli žádné vlastní zbraně a oni zase neměli zbraně, které by nám mohli dát. Kvůli tomu a protože nemám žádné bojové zkušenosti, tak mě odmítli a já jsem se stal alespoň dobrovolníkem,“ vysvětluje.