Nahlásil bombu ve Sněmovně, žádnou nenašli a zatkli ho

Na skutečnost, že někdo nahlásil výbušninu ve Sněmovně, ve středu při jednání upozornil předseda SPD Tomio Okamura s tím, že to zaslechl v kuloárech a všiml si policisty se psem. Zároveň vytkl vedení dolní komory, že o hrozbě nikoho z poslanců oficiálně neinformovalo a nenechalo objekt vyklidit.

Důvěryhodnost hrozby podle ní snížil i fakt, že budovy hlídá strážní služba a v ulicích u Sněmovny hlídkují policisté kvůli demonstracím na sousedícím Malostranském náměstí. Veřejnosti byl také zablokován přístup do ulic vedoucích ke Sněmovně, a to po celou dobu jednání.

„Opravdu, nemohlo se ani stát, že by někdo mohl přes jednotlivé vchody do Sněmovny vejít a skutečně zde bombu instalovat,“ dodala Pekarová Adamová. Veřejnost včetně novinářů při vstupu do Sněmovny prochází detekčním rámem a zavazadla kontrolují policisté.