Benzin i nafta zlevní pod 45 Kč

„Výhled na nejbližší dva týdny je velmi příznivý. Do konce července zlevní pohonné hmoty o 70 haléřů, do dvou týdnů mohou zlevnit až o 1,50 koruny,“ řekl Právu analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Stejné očekávání má i hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Pokles cen je podle ekonomů dán stabilní cenou ropy a také tím, že rafinérie poněkud snižují své velmi vysoké marže. „Je to způsobeno zejména poklesem rafinérských marží v Evropě, což se projevilo i na velkoobchodních cenách v České republice,“ prohlásil Tomčiak.

Například na začátku července byla velkoobchodní cena benzinu podle dodavatele Unipetrol RPA bez DPH 37,60 Kč a nyní je to 33,50 koruny. „Cena se tak snížila už o čtyři koruny. To se bude projevovat v maloobchodních cenách,“ dodal Tomčiak.

Cena ropy se podle Tomčiaka drží v posledních týdnech na úrovni 105 dolarů za barel, když ještě na konci června to bylo 110 dolarů. Trh s ropou je nyní ve stavu, kdy globální spotřeba roste proti původním předpokladům pomaleji.

„Na druhé straně se zvyšuje nabídka na trhu. Produkci zvyšuje nejen ropný kartel OPEC, ale i Spojené státy, Brazílie nebo Kanada. Navíc trochu proti odhadům v červnu export Ruska byl prakticky na úrovni před válkou, kdy se mu podařilo exportovat zejména do Indie a Číny,“ upozornil analytik.

Samotný pokles cen ropy se ale na koncových cenách pohonných hmot projevuje omezeně. Ropa při přepočtu na litr nyní vychází na ani ne 16 Kč za litr a na celkové ceně se tedy podílí jen o něco více než třetinou. Pokles ceny o deset procent by tedy znamenal 1,60 Kč a celkový dopad do ceny by byl menší než dvě koruny.