Rusko je rozpadající se koloniální mocnost, říká bývalý diplomat

Co může Putin označit za vítězství a kdy to udělá (2:58)

Dosud ani nevyhlásilo mobilizaci, byť se spekulovalo, že by to mohlo udělat při příležitosti květnového výročí. Podle Votápka to má několik důvodů: „Politicky je to pro Kreml velice riskantní. Druhá varianta může být, že i když teď na frontu posílají čerstvé jednotky vybavené technikou, tak jenom oni vědí, jestli to jsou poslední výškrabky z prázdných skladů, nebo jestli mají ještě zásoby.“