Jezdí šoféři MHD vždy vzorně? Zbytečné klaksony připomínají nešvar řady řidičů

Jako řidič, když vidím riziko nehody a vím, že to riziko mohu snadno odvrátit, např. tím, že uhnu o kousek na stranu, vždy to udělám, i kdybych byl v případné nehodě obětí, ne viníkem. Věřím, že většina řidičů MHD to dělá taky, protože ví, co vezou. Dvakrát v jednom dni jsem ale byl svědkem situace, kdy to neudělali - upřednostnili klakson či zvonek před jakoukoliv, byť drobnou a pro pasažéry bezpečnou změnou své jízdy.