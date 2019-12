Poslední dny roku budou slunečné, mrazivá rána zůstanou

Pondělní minima byla téměř na celém území Česka pod bodem mrazu. Nejnižší teploty byly na Vysočině, kde naměřili -5,8 stupně Celsia. Během dne by nejprve mělo být oblačno až polojasno, postupně oblačnosti bude ubývat až na skoro jasno, více mraků zůstane na východě. Tam by teploty měly kvůli tomu být kolem nuly mezi -1 až 3 stupni, v Čechách by to mělo být 1 až 5 stupňů.