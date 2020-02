Na Sušicku hrozí velká voda, Vydra dosáhla povodňového stupně

Po vydatných deštích budou přes noc stoupat hladiny některých řek na Šumavě. Vydra na Modravě podle aktuálních údajů hydrologů překročila dnes kolem 18:00 první povodňový stupeň a dál stoupá. Kulminovat by měla kolem půlnoci, přičemž může krátkodobě přesáhnout druhý stupeň povodňové aktivity. Křemelná a Otava v Sušici by mohly dosáhnout prvního stupně. Pro Sušicko platí až do pondělního večera povodňová bdělost.