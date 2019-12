Mikuláš přinese oteplení i déšť

Svatý Mikuláš přinese do Česka deštivé počasí, o nadcházejícím víkendu ale dojde i k částečnému oteplení. Druhá adventní neděle tak bude spíše připomínat jarní než zimní počasí. I ve vyšších polohách by měly teploty vystoupat nad bod mrazu. Novinkám to řekla Dagmar Honsová ze společnosti Meteopress.