Hrozí silný vítr i povodně. Meteorologové zvýšili stupeň varování

Meteorologové uvedli, že od pondělních ranních hodin do 11:00 bude foukat velmi silný vítr v Praze, středních, západních, jižních a části severních a východních Čech, ale částečně také na Vysočině.

V neděli se do Česka vrátí silný vítr, foukat bude až do úterý

V neděli se do Česka vrátí silný vítr, foukat bude až do úterý Počasí

V platnosti jsou ovšem také již předešlé výstrahy. Silný vítr bude v pondělí foukat i v ostatních krajích, a to až do odpoledních hodin. V Čechách pak až do úterního rána. Výjimkou je Zlínský kraj, pro který není vydána žádná výstraha.