Z hudebníků kurýři. S nákupem dovezou zákazníkům i píseň

„Nás k tomu donutila situace, která tu je s koronou. Nechtěli jsme jenom tak sedět s rukama v klíně,“ uvedl Novinkám Šanda, který vystudoval kromě dirigování i hru na housle a s BSOP vystupuje více než patnáct let.

Nákup tak i s písní dováží například operetní zpěvák Petr Horák, který si cení toho, že kromě práce může znovu získat i diváky. „Konečně najdu nějakého diváka, posluchače, tak si jdu zazpívat, to je celé, a do toho rozvážím. Reakce jsou překvapivé a veskrze pozitivní, lidé toto opravdu nečekali,“ řekl Horák.

Firma nyní zaměstnává dvanáct lidí, podle Šandy nicméně plánují přibírat další. „Nejsou to jenom muzikanti, jsou to i další umělci a navazující profese. Jsou to herci, zvukaři, osvětlovači, hostesky a další,“ uvedl.