Všichni to děláme špatně. Správný řízek se musí v olejové lázni koupat třikrát

„I když byl vídeňský řízek podle legendy vlastně vynalezený v Itálii, kde ovšem místo strouhanky telecí obalili v parmezánu, my se snažíme striktně dodržovat Figlmüllerův recept. Tajemství jeho chuti je nejen v kvalitním mase, ale i v postupu. Smaží se totiž ve třech olejových lázních zhruba po sedmi vteřinách,” uvedl šéfkuchař.

„Je to proto, že po vložení masa v trojobalu se olej zvláště v první lázni studeným masem ochladí. Proto ho po uvedené době ponoříme znovu do druhé rozehřáté lázně zase na sedm vteřin, a v poslední ho už dosmažíme do zlatova. Tato fáze už vyžaduje určitou zkušenost,“ vysvětlil Právu tajemství správného smažení Keňa.