U večeře v pohádkovém resortu se budete cítit jako ryba ve vodě

Pětichodové menu pro dva od šéfkuchaře Daniela Ganema, rodáka z nedalekého Miami, je samo o sobě zážitkem. Vychutnat si ho navíc návštěvník může přímo na pláži, kdy mu moře omývá nohy a může tak mít pocit, že se dostal do soukromého ráje.

Cena tomu odpovídá, za večeři dáte přinejmenším tisíc dolarů bez daně, tedy více než 22 tisíc českých korun, a to se do toho nepočítá 20 procent za spropitné. Za to si pochutnáte na kaviáru, crème brûlée s mangem, kešu oříšcích, kokosu, ale i na kachně v kari omáčce s lanýži.