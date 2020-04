Takhle přežívají karanténu boháči

Pokud vás nudí trávit nucenou karanténu doma a máte dostatečné prostředky na to, abyste se mohli porozhlédnout po jiném řešení, nabízejí se tipy od majetných lidí z celého světa, kteří plánují, co dělat v případě eskalace současné situace.

Abyste se vůbec někam dostali, budete pravděpodobně potřebovat soukromé letadlo. Mezinárodní letiště omezují provoz, běžné linky prakticky nelétají. Nejvyšší čas si rezervovat například některý z Dreamlinerů a vydat se, kam vás srdce táhne. Připravte se, že budete muset sáhnout hodně hluboko do kapsy. Soukromý let z New Yorku do Londýna vyjde zhruba na 140 tisíc dolarů (3,5 milionu korun).