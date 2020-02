Smažák na severu táhne aneb České hospody ve světě

Před pěti lety zde instalovali tankovnu, kterou Plzeňský Prazdroj každý týden zaváží čerstvým pivem. „Obvykle 750 litrů, což je přibližně to, co každý týden prodáme,“ říká Tove Anderssonová. Vztah Švédů vůči tomuto moku ale musí upřesnit: „Napijeme se rádi, ale rozhodně ne tolik jako Češi. Přes týden skoro vůbec, spíš si dáme víc o víkendu.“

Když říká od začátku, myslí tím rok 1973, kdy podnik založili tři emigranti z Československa. Vybaveni recepty od svých maminek a penězi, které vydělali na koňských dostizích, rozhodli se investovat oboje v restauraci, která jim připomene domov. Když před třinácti lety odcházeli na odpočinek, předali ji do nových rukou až poté, co byli ujištěni, že si udrží svého ducha.

Nějaké změny však podle Tove Anderssonové potřeba byly. „Na některých pokrmech je cítit švédský dotyk, aby se domácím hostům víc trefily do chuti,“ přiznává. Samostatnou kapitolou jsou knedlíky, na které si mnozí těžko zvykají. „Hodně Švédů je považuje za cosi divného, raději mají brambory. Ale zkoušíme to s nimi dál,“ ujišťuje manažerka.

Pokud Švédům nebo Irům přijde česká kuchyně exotická, tak co teprve obyvatelům jihoamerického Ekvádoru. Šestatřicetiletý Martin Smetáček se sem poprvé podíval jako turista před patnácti lety. Po studiích diplomacie a mezinárodní politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze strávil rok na stáži na radnici města Cuenca, třetího největšího v zemi. Tehdy by ho nenapadlo, že zde už zůstane a posilovat vazby mezi oběma národy bude především skrze gastronomii.

Nejdříve založil firmu, která sloužila jako podpora českého exportu do Jižní Ameriky. Jedním z nápadů bylo postavit pivovar a představit místním lidem naši pivní kulturu. „Na podnikatelské misi, kterou jsme iniciovali, jsme se během konzumace místních patoků dohodli s mými dnešními společníky, že do toho půjdeme. Neviděli jsme konkurenci. Byl to spontánní nápad, který se do dvou let od svého zrození uskutečnil,“ popisuje Martin Smetáček, generální ředitel pivovaru Golden Prague (Zlatá Praha), jehož historie se datuje od roku 2015.