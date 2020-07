Slipáče pořád táhnou, někdy i dvacet let v kuse

Častým jevem je rovněž uchovávání spodního prádla po dlouhou dobu. To doslova děsí zakladatele oděvní firmy Nicka Clinche. „Trhá mi to srdce, když vidím ženy, jak se musí brodit pánským spodním prádlem a vybírat nové kousky pro svoje muže čtyřicátníky. Chlapům nevadí utratit velké peníze za hezký oblek, nebo košili, ale spodnímu prádlu se vyhýbají. Je to jako koupit si ferrari a nalít do něj olej na smažení,” myslí si Clinch.