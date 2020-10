Sledovat průvod odcházejících hostů ve 20:01 bylo k breku, říká šéfkuchař Punčochář

Mluvíme spolu krátce poté, co byly oznámeny kompenzace za restriktivní opatření a program Antivirus Plus. Jaké z toho máte první dojmy?

Pokud by to takto všechno mělo opravdu být, tak by to bylo super a je to od vlády velmi dobrý krok. Vždy se bude muset nějak sáhnout do kapsy a tohle je za mě zcela v pořádku.

Doposud jste vládní kroky ale vnímal trochu jinak, ne?

Víte, mě vždycky jen hrozně štvalo, že ta rozhodnutí přichází z hodiny na hodinu a z minuty na minutu. Ta komunikace od vlády k nám, normálním lidem a podnikatelům, byla prostě slabá. Já samozřejmě chápu, že nikdo nechce, aby byla půlka národa nemocná. Jen by to mohlo mít nějakou formu.

Podařilo se vám dosud přežít bez propouštění zaměstnanců?

Ano, jsme stoprocentní. Tým se nám zachoval celý a museli jsme jej ještě doplnit.

Jak moc jste se stihli po tom jaře oklepat?

My jsme měli tu obrovskou výhodu, že nám se od prvního dne, kdy bylo otevřeno, vrátili zákazníci. Naběhli jsme hned na to, co bylo předtím, a fungovali jsme normálně jako před koronavirem. Přes léto jsme se měli relativně dobře. Velmi dobře.

Dršťková polévka je jednou z klasických specialit Punčochářovy restaurace. Foto: archiv Jana Punčocháře

Ve středu jste měli první den zavřeno. Budete to tak mít až do konce opatření?

My jsme vážně čekali, co bude ve středu ohlášeno a co vláda uplete, abychom mohli udělat nějaké rozhodnutí, takže teď budeme všechno teprve nějak vymýšlet.

Okénko pro vás rentabilní není?

Okénko zachrání podle mého odhadu tak 20 procent tržeb, maximálně. To asi říká všechno, je to neudržitelné.

Jaké varianty tedy jsou?

Zvažujeme nějaké víkendové balíčky či víkendové nabídky, aby se lidé, kteří musí zůstat doma, nějak příjemně rozptýlili. Začíná být pravděpodobné, že opatření zasáhnou i do období svatomartinských hus. O okénku ale nepřemýšlíme. O nějakých balíčcích jídla domů ale ano.

Máte nějaký odhad, jak česká gastronomie nadcházející období přestojí?

Jak kdo. Ale už teď vím o nějakých restauracích, které zavírají své brány pro nadcházející období. Viděl jsem, že zavírá třeba Bellevue. Ale doufám, že to přestojí co nejvíce restaurací.

Vám teď vrcholila v restauraci akce Oktoberfest, která měla probíhat až do čtvrtka, jak se vydařila navzdory opatřením v posledních dnech?