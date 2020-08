Sbírka bankovek připomíná muži složité dětství

Nyní žije v Kanadě a kromě Íránu žil v Turecku, Malajsii, Spojených státech a Thajsku. „Z Turecka jsme putovali na krátkou chvíli do USA, odkud jsme se dostali do Kanady. Po škole jsem žil v Thajsku a část rodiny mám v Malajsii. Zbytek těch míst jsme během let poznávali s manželkou při cestách po světě. K tomu jsme ale potřebovali kanadský pas,” vysvětluje Adineh.