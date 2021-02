Rekordně plechová pusa. Muž snědl tři nejpálivější chilli papričky za devět sekund

Pálivou svačinku musel Kanaďan nejprve rozdýchat a chvíli to vypadalo, že se i pozvrací. „Zvládl jsem to. Konečně jsem to zvládl,“ radoval se Jack poté, co se trochu zmátořil. „Je to skvělé, ale zároveň to dost bolí,“ komentoval zážitek s tím, že se tentokrát snažil, aby měl pořádně roztažené hrdlo a papričky spolknul.