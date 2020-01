Polštáře, do kterých raději obličej nezabořujte

Polštáře z dílny norského umělce Håkona Antona Fageråse vypadají, že přímo čekají, až do nich majitel zaboří hlavu po náročném dni. To by však zřejmě nebyl nejpříjemnější zážitek. Na první pohled nadýchané polštáře jsou totiž vyrobeny z bílého mramoru.