Nejlepší Chardonnay na světě pochází z obce na Břeclavsku

Do České republiky putuje pět cen, včetně absolutního prvenství. Stříbrnou medailí je ověnčené Chardonnay Sur-Lie pozdní sběr ročníku 2019 z barrique sudu společnosti Víno Lípa z Mikulova.

„Nemůžu tomu uvěřit. Jsem naměkko,“ přiznal Josef Valihrach. Za posledních dvanáct let se jeho vína objevila na prvním až pátém místě žebříčku nejlepších Chardonnay na světě.

Na prvním místě třikrát, poprvé v roce 2014, podruhé předloni a letos potřetí. Vloni soutěž vynechal. „Budu se opakovat, tento výsledek pro mě moc znamená. Není soutěž, která by měla přísnější pravidla, nejen pro samotné hodnocení, ale už jen na výběr hodnotitelů. Opravdu je to po všech stránkách nejvíce hlídaná soutěž, o to víc si úspěchu vážím,“ říká Valihrach.