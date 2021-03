Moravští vinaři oživují zapomenutou odrůdu a popsali, jaké bude letos víno

„Ale to je běh na dlouhou trať, který může trvat i patnáct let. Nám to však nevadí. Původní záměr, tedy vrátit odrůdu předků do vinohradů, se myslím už daří. A už z Modrého Janka taky vyrábíme víno, byť ho zatím není z hektarové výměry mnoho. Podle unijních pravidel může jít zatím jen o víno zemské, tedy jakostní,“ řekl Právu ředitel Znovínu Znojmo Pavel Vajčner.