Historickým traktorem dojel Čech až do Švédska

Martin Havelka ze Škrdlovic na Vysočině podnikl se svým traktorem Zetor 25A z roku 1954 několik rekordních cest. Ta nejdelší vedla v roce 2018 až do nejzápadnějšího cípu Švédska na ostrov Orust, který leží asi sto kilometrů nad Göteborgem. Nejvýše se dostal do 2571 metrů nad mořem do Edelweisspitze v rakouských Alpách.