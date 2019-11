Český malíř inspiroval Stevena Spielberga

„Jan Sovák je jeden z nejlepších malířů pravěku. Je absolutně ojedinělý v zachycení a vyjádření děje. Jeho díla žijí svůj život. Dokáže zachytit útok dinosaura nebo vyjádřit strach zvířete ze šavlozubého tygra. To vše při zachování vědecké autentičnosti a faktů,“ řekl o táborském rodákovi Don Less, americký paleontolog a spolupracovník Stevena Spielberga.

Jan Sovák chodil v Táboře do lidové školy umění, kde ho vedl akademický malíř Karel Valtr. Absolvoval Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni a vystudoval také chovatelství koní na Vysoké škole zemědělské. Vzpomínky na dětství v Táboře označil za nejhezčí v životě.

„Vzpomínám si na svoje takřka každodenní putování po Parkánech do ateliéru Karla Valtra, kam jsem chodil, když mi nebylo ani šest let. Chodil jsem k němu až do patnácti let,“ zavzpomínal při návštěvě města Jan Sovák.