Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary představí přes stovku filmů

Atlas ptáků / Bird Atlas



Režie: Olmo Omerzu | ČR, Slovinsko, Slovenská republika | 2021, 92 min, světová premiéra

Boiling Point / Bod varu

Režie: Philip Barantini | Velká Británie | 2020, 94 min, světová premiéra

Ezmûn / The Exam / Zkouška

Režie: Shawkat Amin Korki | Německo, Irák, Katar | 2021, 89 min, světová premiéra

Guerres / Wars / Boje

Režie: Nicolas Roy | Kanada | 2021, 84 min, světová premiéra

Každá minuta života / Every Single Minute

Režie: Erika Hníková | Česká republika, Slovenská republika | 2021, 80 min, světová premiéra

Láska pod kapotou / At Full Throttle

Režie: Miro Remo | Česká republika, Slovenská republika | 2021, 85 min, světová premiéra

Nö / Ne!

Režie: Dietrich Brüggemann | Německo | 2021, 119 min, světová premiéra

Le Prince / Princ

Režie: Lisa Bierwirth | Německo | 2021, 125 min, světová premiéra

Strahinja Banović / As Far as I Can Walk / Strahinja

Režie: Stefan Arsenijević | Srbsko, Francie, Lucembursko, Bulharsko, Litva | 2021, 92 min, světová premiéra

La terra dei figli / The Land of the Sons / Země potomků

Režie: Claudio Cupellini | Itálie | 2021, 118 min, mezinárodní premiéra

Zbornica / The Staffroom / Sborovna

Režie: Sonja Tarokić | Chorvatsko | 2021, 126 min, světová premiéra

Zpráva o záchraně mrtvého / Saving One Who Was Dead