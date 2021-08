Baťůžkáři ve Stanovém městečku zmokli, hlavu si z toho ale nedělali

„Některým tady začal promokat stan, tak jsme jim půjčovali igelity, které si natahovali přes stany,“ uvedl zaměstnanec recepce Stanového městečka. „Jinak si nikdo nestěžoval. Jen několik říkalo, že kvůli tomu budou později odjíždět, což jsme vzali na vědomí,“ dodal.

„Začalo pršet asi ve čtyři ráno. To už jsme ale měli všechny věci uvnitř stanu. Venku zůstalo jen pár ručníků,“ popisoval Vít sedící na skládací židličce před stanem.

Někteří baťůžkáři po víkendovém pobytu na karlovarském filmovém festivalu v neděli dopoledne balili Foto: Právo

„Ale hlavně my jedeme dneska domů, takže my budeme všechno sušit až doma. Spali jsme tak tvrdě, že jsme ani nemohli mít nějaké obavy, naštěstí vítr nefoukal,“ pokračoval mladý návštěvník festivalu, který se s přáteli už v neděli chystal vracet přes Prahu do Frýdku-Místku.

„Na filmech jsme nebyli, ale ani moc neznám ten důvod. Zkrátka jsme asi podcenili pořízení vstupenek,“ dodal s tím, že na festivalu byli s přáteli poprvé. „Ale co dělat jsme tu měli i bez toho dost. Chodili jsme po městě a také po okolí,“ poznamenal Vít.

„Zmoknul nám celý stan, a to i zevnitř, tak to budeme muset doma usušit. Je to úplně durch,“ ukazoval při balení stanu Silvio, který byl s přáteli v Karlových Varech jen jeden den. „Vracíme se domů do Prahy, tedy se zastávkou v Rakovníku,“ dodal při skládání stanu.

„Ani nevím, kdy začalo pršet, protože my jsme přijeli do Stanového městečka někdy kolem půlnoci, a to bylo ještě krásně,“ popisovala Lenka z Nového Města pod Smrkem.

„My máme dobrý stan, takže jsme vůbec nepromokli. Nám to takhle ze stanu klouže,“ ukazovala prstem, jak se kuličky napršené vody kutálejí po šikmé stěně stanu na zem.

„Problém se sušením nebudeme mít díky tomu žádný. Ani ručníky jsme neměli venku, ale i kdyby, tak tu máme náhradní,“ dodala s tím, že na filmech s partnerem ještě nebyli, protože zatím upřednostňují koncerty, které jsou doprovodným programem MFF Karlovy Vary.

V neděli dopoledne bylo ve Stanovém městečku ubytovaných přes pět set baťůžkářů. Přijeli nejenom z Česka, ale také například z Arménie, Finska nebo Španělska.

„Počet hostů Stanového městečka je o něco nižší, než tomu bývalo v minulých letech,“ uvedl Simona Vránová, ředitelka městské společnosti KV City Centrum, která koupaliště Rolava a potažmo Stanové městečko provozuje. Letos poprvé jim nabízí nonstop občerstvení zcela nový bufet s posezením pod střechou.