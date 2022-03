Z jezera na ostrov. Ladislav Nagy nad novým románem Bianky Bellové

Tím nechce být řečeno, že dílo jedné autorky by se nutně muselo vykládat pomocí nějakého jednotného vzorce a dávat smysl jako koherentní celek. Na druhou stranu právě autorčiny povídky z takzvaně „každodenního života“ jako by poukazovaly na možnost číst i její předchozí knihy nikoli coby dystopické „romány idejí“, ale coby příběhy konkrétních lidí, kteří se v určitých podmínkách, na první pohled našemu každodennímu životu poněkud vzdálených, vypořádávají s lidskými problémy, jež jsou ovšem univerzální.

Možná právě příběhy zasazené do většině čtenářů neznámého prostředí, zesílené velmi působivou vizuální stránkou, dávají nahlédnout cosi, co v naší běžné každodennosti není tak úplně vidět, ale co přesto zažíváme a co utváří naše životy.