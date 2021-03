Vychází nový Salon: S historičkou Gjuričovou o české zálibě být utlačovanou menšinou

● Recenzi Miloše Hrocha na novou dokumentární sérii Adama Curtise Can’t Get You Out of My Head (Nemůžu tě dostat z hlavy), „velkou kolektivní halucinaci“ o zrodu moderních konspiračních teorií, revolucích a revolucionářích minulosti i nebezpečích spojených s vývojem umělé inteligence