Vychází nový Salon: Pavel Barša o předlouhém umírání ruského impéria

● Rozhovor s estonskou politoložkou Mariou Mälksoo; jakou roli hrají v mezinárodních vztazích vzpomínky a historická paměť, proč se státy uchylují k „paměťovým zákonům“, jak se ve východní Evropě šíří „paměťová úzkost“, co je to „militantní memokracie“ a jak se to vše propisuje do současné války na Ukrajině?