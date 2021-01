Vychází nový Salon: Paralelní cesty v hudbě i děti interbrigadistů

● Rozhovor s DJkou a hudební publicistkou Mary C , autorkou podcastu Rovnice emancipace , v němž zmapovala revoluční a osvobozující myšlenky v současné elektronické hudbě a rapu ; lze hudební průmysl změnit zevnitř a co s alternativními proudy dělá kontakt s mainstreamem?

● Rozhovor se třemi potomky interbrigadistů, kteří se ve druhé polovině třicátých let vydali bojovat do španělské občanské války proti jednotkám fašistického generála Franka; jak na své angažmá vojáci vzpomínali, co se s nimi stalo doma v padesátých letech a může se člověk na celý život přejíst pomerančů?