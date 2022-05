Vychází nový Salon: Jak se katolická církev učí vstřícnosti?

● Text Kláry Vlasákové o knize Free. Coming of Age at the End of History od původem albánské politoložky Ley Ypi; jaké svobody vlastně chtějí obyvatelé postkomunistických zemí, v čem je situace albánských a českých mileniálů společná a v čem naopak jiná a proč dnes v časech neoliberalismu potřebujeme naslouchat hlasu právě této generace?