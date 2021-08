Václav Bělohradský: Velká sametová. „Dejte mi do ruky mávátko a řekněte jak volat sláva“

Editoři antologie Otisky sametové revoluce: Kde přebývá devětaosmdesátý? (Karolinum 2021) Petr Agha a Jan Géryk v ní shromáždili autory narozené až po roce 1989, ne účastníky, ale potomky Velké sametové. Ti proto ve svých esejích kriticky reflektují především způsob, jakým je tato událost vpisována do české kolektivní paměti. Antologie je pojata interdisciplinárně, prolínají se tu pohledy filosofů a historiků zabývajících se dějinami soudnictví, mentalit, muzejnictvím i mediálními obrazy jiných národů. Významným příspěvkem ke kritické reflexi tématu jsou rovněž ilustrace Terezy Basařové . Doslov editoři svěřili Martinovi Dokupilu Škabrahovi.

Jak ukazuje ve vstupní studii Jan Géryk, zmíněný „velký počátek“ (demokracie u nás) se dostává do permanentního sporu s „malými počátky“, kterými byly politické iniciativy stran i podnikatelských uskupení, tvořících ve svém celku svobodnou občanskou společnost.

Do veřejného prostoru se stále vrací motiv strachu z návratu „velkého druhého“, vyhnaného Velkou sametovou z našich dějin; a to spolu s podezřením, že jeho návrat je nevyhnutelným důsledkem našeho nedostatečného vyrovnání se s minulostí.

Jan Géryk poučen dílem Borise Budena vidí ještě jeden důležitý aspekt: po roce 1989 kritici „jednosměrného vývoje“ k tržnímu a stranickému systému vynuceného ODS udělali z pojmu občanská společnost velký protipól takové jednosměrnosti. Socialistický systém otevřel prostor pro společnost jako místo solidarity (třeba pracovní kolektivy), ale radikálně redukoval obsah toho prostoru, především zabraňoval vzniku svobodných občanských iniciativ. To, co Václav Havel nazýval „občanská společnost“, pak ale nebyla společnost občanská v klasickém liberálnědemokratickém pojetí prostoru, v němž působí občanské ctnosti; jeho pojetí inspirovala spíše nostalgie po solidaritě mezi členy disidentské paralelní polis. Touto cestou vniká do prožitku demokracie v Česku nostalgie po sociálnu jako neformální síti nehierachizovaných mimostranických iniciativ, která je ostatně zakořeněna v české společnosti už od dob obrozenců.