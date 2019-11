Těkavý a zásadní Xenakis. Petr Ferenc nad pražským koncertem děl řeckého skladatele

Kotík (ročník 1942) zamlada coby skladatel a flétnista československým posluchačům zprostředkovával dění na poli soudobé avantgardní kompozice, v roce 1969 pak odešel do New Yorku, aby byl přímo „u toho“. V USA žije dodnes, zároveň však před dvaceti lety založil Ostravské centrum nové hudby, které obohatilo českou scénu o dva prestižní festivaly a dvě orchestrální tělesa. S Xenakisem, na českých pódiích dosud prakticky nehraným klasikem 20. století, udržoval Kotík kontakt už od roku 1962.

Také životopis řeckého skladatele se čte jedním dechem. Byl synem z bohaté rodiny, který vinou zranění v občanské válce oslepl na jedno oko. Po útěku do Paříže působil jako matematik a architekt, mimo jiné u samotného Le Corbusiera. V pavilonu značky Philips na světové výstavě Expo 58, který byl víceméně Xenakisovým projektem, kromě jeho vlastní vícekanálové elektronické kompozice Concret PH poprvé zazněla i slavná Poème électronique skladatele Edgarda Varèseho.

„Máte štěstí, že jste Řek, architekt, a ještě k tomu jste studoval vysokou matematiku. Využijte toho,“ poradil komponistovi na začátku jeho cesty francouzský skladatel Olivier Messiaen. Xenakis poslechl, a mohl tak po čase kritizovat serialismus druhé vídeňské školy „z druhé strany“, než bylo obvyklé, nikoliv jako vítězství čísel v kompozici, ale coby počty příliš dětské. Ve svém vlastním skládání běžně využíval různou měrou řízené náhodné procesy, poznatky z teorie her i teorie množin; jeho východiska a postupy jsou shrnuty v knize z roku 1971 Formalized Music: Thought and Mathematics in Composition.