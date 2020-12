Sloupek Táni Zabloudilové: Vidlákův žalozpěv

Vance v knize, česky vydané v nakladatelství Argo jako Americká elegie, s hlubokou empatií, ale i zaťatostí self-made mana popisuje prostředí maloměsta v Ohiu, kam se z kentuckého venkova přistěhovali jeho prarodiče za prací v továrně. Kromě neschopnosti matky vymanit se ze závislosti na prášcích, drogách a toxických partnerech sledujeme hlavně babičku. Ta sice kdysi při hádce polila benzínem a zapálila dědečka alkoholika, je to však její urputnost, co malého Vance podepře ve snaze uniknout chudobě a dopracovat to až na prestižní Yaleovu univerzitu.