Sloupek Štefana Švece: Rovnou odstřelit

Nevím, kde se to vzalo, ale je toho plný vzduch. Přemýšlení typu „udělal blbinu, měl by skončit“. Marek Eben plácne ve StarDance hloupou lichotku – a už patří do starého železa. Nobelista Tim Hunt udělá na konferenci vtip o ženách v laboratoři – a než přiletí z konference domů, nemá práci.