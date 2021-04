Sloupek Štefana Švece: Jurij a Neil

Propagandisty obou velmocí by ovšem fotka i film mírně děsily. Gagarin měřil podle ruských zdrojů jen 165 centimetrů (dle amerických dokonce 157). Musel být malý, aby se do stísněné kabiny Vostoku 1 vešel. Armstrong se o osm let později mohl v Apollu 11 pohodlně roztáhnout i se dvěma kolegy, byl vysoký metr osmdesát. Na fotce by tedy americký hrdina neadekvátně přečníval nad sovětským. Gagarin, přestože o čtyři roky mladší, byl společensky obratný, srdečný a na první pohled sympatický. Naproti tomu Armstrong působil jako uzavřený a stydlivý introvert. Na videu by ho tedy ruský junák přesvítil osobním kouzlem.