Sloupek Štefana Švece: Fér zlo 2020

Dříve než záporáci někoho zastřelí, pokaždé mu vysvětlí své pohnutky a cíle. Oběti by to přitom už mohlo být fuk. Zlounům se potom vždycky ta sdílnost vymstí. Navíc se díky jejich rejdům hlavní hrdinové navzájem zamilují, rodiny se dají dohromady a všichni si uvědomí, co je doopravdy důležité.

Záporákem roku 2020 byl covid-19. Nebyl filmový, a tak nadělal spoustu opravdu hnusné paseky. Zabíjel, ničil zdraví a štěstí. Protože ale bilancujeme a vakcína už je na světě, přiznejme covidu taky něco zásluh.

Nejvíc fér mi na něm připadá, že je málo nebezpečný pro děti. Kdybych se živil vymýšlením biologických zbraní, tohle bych si dal do smlouvy jako podmínku. Kromě toho díky „čínské chřipce“ víme, že pracovat se dá svobodněji. Že společnost se nezhroutí, když kancelářský lid neusedne každý den v osm ráno do open office. To je pro budoucnost práce důležitá zpráva. Loni na jaře se navíc spousta jinak nešikovných lidí v Česku naučila se šicím strojem. Přijde-li globální ekonomická krize, nahradíme Čínu v pozici lídra produkce špatně padnoucích triček.

Školáky naučil covid vypínat učitelkám mikrofon při online hodinách. Rodičům předvedl, co se děti doopravdy učí – a jaká fuška je jim to do hlavy dostat.

Spousta z nás dospělých si navíc osvěžila Pythagorovu větu, ruchovce s lumírovci a stres u písemek, které online řeší celá rodina v režimu turbogooglování.

Pandemie taky přepsala politické mapy. V různých zemích ukázala, jak je která vláda kompetentní. Některé zoufalce už sundala, jiným to za tragický výkon spočítá v roce 2021. Z české veřejné debaty zmizel prezident, vystrašený a neužitečný.

Štefan Švec (1978) je publicista a kritik. Foto: Milan Malíček, Právo

Že má covid smysl pro humor, prokázal v Rusku. Očkování, které vyžaduje čtyřicet dní bez vodky, může v téhle zemi způsobit kulturní proměnu hlubší než stříhání vousů za Petra Velikého. Střídavé zavírání a otevírání hospod u nás ostatně taky. Covid, stejně jako filmový zlosyn, dokonce spojil některé rodiny dohromady. Mnoho z nás si díky němu uvědomilo, co je doopravdy důležité.