Kulturní zážitky roku 2019 vybírají: Bělohradský, Pithart, Slačálek, Rychlíková a Bělíček

Je smutné, že abych měl dost času soustředěně číst podstatné a související texty, museli mě donutit ležet tři měsíce na zádech. V motolské a berounské nemocnici jsem přečetl Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity Martina C. Putny, dvakrát po sobě, pak hned jeho Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy a Obrazy z kulturních dějin americké religiozity. Přičemž největším kulturním zážitkem pro mne bylo soustředěné čtení o tom, jak Rusové v proměnlivém prostoru (!) a čase a identitách věří a v co. A proč. Putna důmyslně propojuje religiózní a literární výkony a ten, kdo má silný vztah k ruské literatuře, tu proto pochopí, co dosud nechápal. Putnovo dílo je už dnes – s prominutím, pane Martine – olbřímí. Ale hlavně: toto je kultura, totiž objevování nezřejmých souvislostí. A to objevování si vyžaduje těžkou myšlenkovou práci a ošlapané podrážky, protože to vše se musí nejen pročíst, promyslet a procítit, ale i prochodit. – S tělem ztěžklým bolestí se tohle ocení nejspíše.