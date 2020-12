Kdyby nás tak nechali věřit, že umíme mluvit se zvířaty. Barbora Votavová nad knihou Akwaeke Emezi

Jde o živelnou autobiografii jemně doplněnou fikčními prvky, ve které je ale podle slov Emezi deníkovým záznamem většinou právě to, co čtenáři a čtenářky považují za fiktivní.

Když v západoafrické kultuře Igbo přichází člověk na svět, má se od duší svých předků, od božstev a duchů oddělit, to se zde ale nestalo. Ada je spirituální, božskou bytostí v lidském těle, pro niž existuje označení ogbanje (čti obanže). Ale zatím to netuší. Rodiče občas vyděsí svým zvláštním chováním, zažívá věci, kterým nerozumí.

Postupně se do pohybu dávají události, které rodinu rozdělí. Ada se vydává studovat do Spojených států a začíná chápat, v čem je její mysl specifická. Prožije několik traumat, která ji obracejí dovnitř do vlastní hlavy a z kolektivního ducha vytahují další já. Nakonec jsou v její mysli tři svébytné hlasy a ona objevuje, kým je, a také to, že není jediná, kdo žije v jiné realitě.