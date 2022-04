Demos kratos. Sloupek Štefana Švece

Pokud jde o vlastní zájmy, často volíme proti nim. Důchodci vybírají zloděje, kteří ožebračují stát, a tím postupně ničí veřejnou sociální péči. Prekarizovaní pražští junior manažeři nedají dopustit na pravicové politiky, díky nimž nikdy nedosáhnou na vlastní bydlení a přijdou o jakoukoliv ochranu před zvůlí těch, co jim dávají práci.

Relevantní informace, podle kterých se mají občané v demokracii rozhodovat, jednoduše neexistují. Nebo možná existují, ale nikdo neví, které to jsou. Smršť faktů a výmyslů, co se na nás denně ze všech stran valí, je tak rychlá a ohromná, že vybrat data důležitá pro vlastní rozhodování je nemožné. Úzkost z kumulovaného chaosu dokáže zmírnit jen to, když omezíme přijímané zprávy na ty, které potvrzují náš světonázor. V něm se potom posilujeme a jiné informace k sobě nepouštíme.