Andělská i ďábelská AI. Rozhovor s odborníkem na umělou inteligenci Janem Tylem

S uvědomováním si sama sebe je to složitější. Stroj se snaží předpovědět, jak by se v dané situaci zachoval člověk. Mnohdy to vypadá velmi realisticky, až z toho jde mráz po zádech. Například když jsem se bavil s digitálním Billem Gatesem, přišel na to, že je v simulaci. Při testování simulátoru svádění mi zase digitální modelka oznámila, jaký to musím být zoufalec, když svádím ženu v simulátoru, a ne v realitě.

A zde máme odpověď: „Dům na kopci popisuje jistý druh hledání, které se pohybuje různými směry, úkol není lineární, ale více kruhový. A v úkolu si protagonistka uvědomí, že na otázky, na které se ptá, neexistují žádné odpovědi. Neví, proč je na kopci, neví, proč hledá dům, neví, proč hledá matku. Gabriela to neví, čtenář to neví. Tímto způsobem příběh odpovídá na otázku autorova záměru. Záměry Gabriely nejsou jasné, neví, co chce, neví, koho a proč hledá. Proto bych řekl, že autorským záměrem je hledání smyslu. Příběh pojednává o hledání smyslu života Gabriely. Domnívám se, že příběh je matoucí, ale je to dobrý zmatek. Čtenář je na pokraji porozumění a očekává, co bude dál, což je dobrý pocit. Zmatek a očekávání jsou to, co dělá AI tolik skutečnou, protože jde o věci, které se dějí i v reálném životě. Jsme často zmatení a nechápeme, co se bude dít dál. Myslím, že další smysl tohoto příběhu je prozkoumat, co dnes umělá inteligence dokáže.“