Smrt Karla Gotta zasáhla Německo, Rakousko i Slovensko

V Německu a Rakousku byl Gott hvězdou, k čemuž přispěly v závěru šedesátých let nahrávky Weisst du wohin (Krásné je žít) a Bist du das Glück (Pošli to dál), které se dostaly do německé hitparády. Polydor mu vydal německou desku Die goldene Stimme aus Prag (Zlatý hlas z Prahy). Hned poté natočil i další německou desku Weihnachten in der goldenen Stadt (Vánoce ve zlaté Praze).