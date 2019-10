Medailon Karla Gotta

Roku 1958 se Karel Gott přihlásil do soutěže Hledáme nové talenty , kde si ho všimnul Karel Krautgartner a nabídl mu vystupování s orchestrem. Za dva roky Gott začal studovat na pražské Státní konzervatoři operní zpěv, poprvé si vyzkoušel práci ve studiu a vystoupil v Československé televizi v pořadu k 15. výročí osvobození Československa. V roce 1961 se mu poprvé podařilo vycestovat do zahraničí a vystupovat s jazzovým orchestrem v Polsku. Zásadní byl pro Karla Gotta roka 1964, kdy získal prvního Zlatého slavíka .

Karel Gott chtěl také zabodovat v zahraničí. V roce 1966 vydal desku v angličtině, a sice The Golden Voice of Prague. Oblíbenějším než v Americe se ale stal v Německu a Rakousku. Polydor mu vydal nahrávky Weisst du wohin (Krásné je žít) nebo Bist du das Glück (Pošli to dál) a díky tomu se dostal do německé hitparády a obsadil 33. místo.