Zemřel herec Dustin Diamond

Seriál Konečně zvoní běžel od roku 1989 do roku 1993. Po jeho skončení se herci už tolik nedařilo. Krátce se uplatnil v seriálech Kačer Dodgers, Dobrá trefa nebo Robot Chicken. V áčkových hollywoodských filmech neprorazil, objevil se ale např. ve snímcích Přesný zásah, Scavenger Killers, Breaking Belding, All Wifed Out, Little Creeps a Prci, prci, prcičky: Kniha lásky.