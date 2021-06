V Berlíně začíná Berlinale s testy a rouškami

Letošní březnová soutěžní část byla vyhrazena pro zástupce filmového průmyslu, kteří se museli spokojit s digitální formou. Veřejnost čekala do dneška. Speciální edice potrvá do 20. června a promítat se bude v 16 letních kinech.

„Tohle je pro mě ten opravdový festival. To, když se filmy setkají s publikem a společně reagují, je pro mě ta nejdůležitější část festivalu,” řekl Chatrian v rozhovoru s berlínským listem B.Z.

Spokojená je i šéfka Berlinale Mariette Rissenbeeková, která nicméně uznává, že k normálu má nynější podoba filmového svátku ještě daleko. „S omezeným počtem návštěvníků to bude samozřejmě trochu jiná událost, pozvat můžeme jen část publika, zároveň jsme ale nadšeni z toho, jaký zájem návštěvníci mají,” řekla Rissenbeeková rozhlasové stanici inforadio.

Zájem o lístky je mimořádný, což vedlo k přetížení prodejních on-line portálů. Vstupenky prodávají jednotlivá letní kina především přes internet, prodej přímo na místě je spíše výjimečný. Spoléhat na něj proto pořadatelé nedoporučují. Lístků, které stojí deset až 15 euro, je navíc omezené množství - zhruba 60 000. To je méně než pětina vstupenek, kterých Berlinale prodalo v roce 2020, tedy ještě před plným vypuknutím pandemie v Evropě.

Nedílnou součástí festivalu, které zvyšují mezi návštěvníky jeho lesk, jsou filmové hvězdy, režiséři a filmaři. Přijet do Berlína se podle zmocněnkyně německé vlády pro kulturu Moniky Grüttersové rozhodlo přijet na 90 procent zástupců filmových štábů. „Jen na málo filmů nikdo nepřicestoval, zpravidla kvůli složitým karanténním podmínkám návratu,” řekla Grüttersová.

Co ale chybět bude, jsou tradiční bujaré večírky a slavnostní večeře. „Žádné oficiální večeře organizovat nebudeme, to by bylo příliš riskantní. S některými filmaři se rozhodně sejdu na pivních zahrádkách,” dodal Chatrian. I na taková posezení je ovšem v Berlíně nezbytný test.