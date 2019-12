Spoustu okamžiků bych si přál prožít znovu, říká Guillaume Canet z komedie Tenkrát podruhé

Film vypráví o páru (v podání hereckých legend Daniela Auteuile a Fanny Ardant), který hledá vyhaslou jiskru ve vztahu pomocí speciální zážitkové agentury, jež dokáže s pomocí profesionálních herců a filmových kulis zrekonstruovat jakýkoli moment historie. Třeba jejich první rande. Nejiskří to ovšem pouze „na place“. Francouzsky komplikovaný a vášnivý vztah si spolu během akce řeší také režisér (Guillaume Canet) a mladá herečka (Doria Tillier).

A právě s hercem Guillaumem Canetem jsme si popovídali třeba o důvodech, proč přijal tuto roli, o jeho vztahu s režisérem a hereckým kolegou Nicolasem Bedosem a nebo třeba o tom, jaký moment svého života by po vzoru hlavní postavy filmu chtěl znovu prožít on.

Začnu tím, že se mi opravdu líbil Nicolasův první film. Jednak to, jakým způsobem Bedos vedl herce, a především to, jak napsal příběh a následně ho zrežíroval. Vše nasvědčovalo tomu, že jde o skutečného režiséra. Když mi tedy Nicolas nabídl roli v Tenkrát podruhé, byl jsem nejdřív potěšen, protože jsem věděl, jak je při výběru herců kritický. Měl jsem radost z toho, že jsem ho zaujal a chtěl se mnou pracovat.

Ale abych byl zcela upřímný, měl jsem pocit, že spolu nebudeme vycházet. Vzhledem k našim povahám jsem se obával, že to mezi námi bude skřípat. Když jsem mu o tom řekl, hned mě ujistil, že to nebude problém. Moc se mi také líbil scénář a Nicolasův přístup k nostalgii. Sám jsem totiž hodně nostalgický. Směr, jakým se naše společnost nyní ubírá, mě celkem znervózňuje. Více a více se spoléháme na mobilní telefony a internet. Už se například ani neobtěžujeme zavzpomínat, když potřebujeme něco najít.

Proti pokroku nic nemám, ale k době, kterou zobrazuje Nicolas a kterou chce Victor znovu prožít, cítím jistou nostalgii; k době, kdy byl náš vztah k času naprosto odlišný. A vlastně vše, co mě přenáší zpět do dětství, mě dojímá. Kromě toho, že je scénář výborně napsaný, zaujal mě také tím.

Tento film se odlišuje od laciných dojáků díky své ironii, nemilosrdnému cynismu a citu pro trefné repliky. Nostalgii ale především vnímá prizmatem dvou nádherných milostných příběhů. Jeden z nich – mé postavy – přímo kypí vzrušením a vášní. Pak je tam další, z něhož se vášeň dávno vytratila. Tyto příběhy se bravurně prolínají a připomínají nám, že bychom nikdy neměli přehlížet přítomný okamžik. To, že to neuděláme, je naše osobní zodpovědnost. Je pouze na nás odmítnout diktát moderní doby a zpomalit věčně se zrychlující tempo. Tenkrát podruhé není jen pohledem do doby, kdy bylo všechno lepší. Je pevně zakořeněn v moderní době. Právě proto je tak chytlavý a dojemný.