RECENZE: Smrt do roku 2020. Mystifikace a tvořící se dějiny

Je ale mimořádně zajímavé (a snad i užitečné) si při sledování filmu Smrt do roku 2020 uvědomit, že nic z toho, co v současné době prožíváme my v Česku, co nás štve, ať je to vláda, nebo virus, co nás trápí i čím se teď, když už nemáme skoro nic z toho, na co jsme byli zvyklí, bavíme, není o nic jiné než to, co prožívají obyvatelé jiných zemí, co je štve a trápí.