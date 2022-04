RECENZE: Panství Downton. Atmosféra meziválečné Anglie je úchvatná

Část rodiny tedy odjíždí do Francie, aby celou tu trochu trapnou záležitost a vilu zvlášť pořádně prozkoumala. Záhy však stojí před podezřením, bez něhož by se rozhodně velmi ráda obešla.

Na druhou část rodiny čeká úkol ještě náročnější, celý měsíc vydržet přítomnost filmařů, kteří si jejich panství vybrali pro natočení úžasného (ještě němého) hollywoodského trháku. Věc to byla do nedávna naprosto nemyslitelná, jenže do střechy zatéká, panství chátrá a filmaři nabízejí za pronájem sumičku, která by všechny díry zacelila.