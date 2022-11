Tipy na nejlepší seriály na Netflixu s českým dabingem nebo titulky

1. Kaštánek (Kastanjemanden)

Nepříliš dlouhé, zato vydatné krimi drama, to je dánský Kaštánek. Název seriálu je odvozen od figurky z kaštanů, kterou naleznou vyšetřovatelé na místě brutální vraždy. Co figurka znamená a kdo byl vrah? A kdo má na svědomí zmizení dcery známé političky? Odpovědi na otázky hledá vyšetřovatelka Thulinová a její nový, poměrně neochotný parťák Hess.

2. Hra na oliheň (Squid Game)

Jihokorejský dramatický seriál se během několika dní po premiéře stal mezinárodně nejsledovanějším seriálem na Netflixu všech dob. Seriál sleduje příběh Song Ki-huna, který je až po uši v dluzích, jeho matka se potýká se zdravotními problémy, na jejichž léčbu nemá finance, a jeho jediná dcera má odjet s matkou a jejím novým manželem do Spojených států. Když Song dostane nabídku vyhrát peníze v neznámé hře, přijme ji. Skončí na ostrově společně se čtyřmi stovkami dalších stejně zoufalých lidí s vidinou na zbohatnutí. Nikdo z nich však netuší, že zdánlivě neškodné dětské hry, které za peníze hrají, je můžou stát život.

3. Sandman (The Sandman)

Seriálové fantasy drama natočené podle komiksů Neila Gaimana. Postava Morfeuse je ztělesněním Snů a je jedním ze sedmi Věčných sourozenců (Osud, Smrt, Destrukce, Touha, Zoufalství, Delirium). Bohužel jej uvězní Pán snů, a to na více než sto let. Nakonec se Sen dokáže osvobodit, je ale velmi zesláblý a potřebuje napravit následky, které zapříčinila jeho izolace. Ze všeho nejdříve ale musí získat tři relikvie, které mu byly odcizeny.

4. Papírový dům (La Casa de Papel)

Španělský seriál, jenž se proslavil po celém světě, stejně tak jako píseň Bella Ciao či známý kostým sestávající z červené kombinézy a masky Salvadora Dalího. Záhadný Profesor, jehož pravé jméno nikdo nezná, dá dohromady partů zlodějíčků, padělatelů, rváčů a IT expertů. Proč? K přepadení a vykradení Královské španělské tiskárny cenin. Po zdlouhavé a do detailu propracované přípravě se lupiči budovy zmocní. Jenže i ten nejlepší plán je stejně tak dobrý jako je nejslabší člen party.

5. Koruna (The Crown)

Historický životopisný seriál o britské královské rodině i politických a historických souvislostech druhé poloviny 20. století. Diváci se postupně setkávají s královnou Alžbětou II., jejím otcem králem Jiřím VI. a její sestrou Margaret, princem Phillipem, princem Charlesem i princeznou Dianou a mnoha dalšími postavami. V politické rovině seriál představuje mimo jiné počínání Winstona Churchilla a později i Margaret Thatcherové. Vedle historické linie, scénáře a hereckých výkonů je třeba vyzdvihnout i kostýmy a masky, které k důvěryhodnosti jednotlivých postav i seriálu jako takovému výrazně napomáhají.

6. Chalífát (Kalifat)

Jeden z nejlépe hodnocených seriálů současnosti je Chalífát švédských tvůrců. V osmi dílech diváky seznamují s příběhem založeným na skutečném případu tria Bethnal green – třech dospívajících dívek, které se na své střední škole v roce 2015 zapletly s náboráři džihádu. Seriál sleduje několik postav včetně Pervin, mladé dívky nalákané do Sýrie, Sulle vychované Islámským státem nebo agentky švédské bezpečnostní služby Fatimy. Děj přibližuje témata jako je islámský extremismus, terorismus, napětí uvnitř islámu a mezi muslimy, práva žen a lidská práva.

7. Wednesday

Kdo by neznal dnes již legendární Addamsovu rodinu? Přestože se filmový příběh odehrává především okolo Gomeze a jeho ztraceného bratra Festera, velkou přízeň diváků si vysloužily i postavy dětí, zejména pak dívky Wednesday. Nový seriál, pod kterým je mimo jiné podepsaný i slavný režisér Tim Burton, se k podivínské rodině opět navrací. Sleduje chytrou, sarkastickou, a tak trochu bezcitnou Wednesday, která z malé dívky vyrostla a teď navštěvuje Nevermore Academy stejně jako kdysi její rodiče. Klidné studium ale naruší útok, při kterém měla zemřít. Wednesday je odhodlaná zjistit, kdo se ji pokusil zabít.

8. Dark

Winden je fiktivní poklidné německé městečko, ve kterém většině obyvatel poskytuje práci místní jaderná elektrárna. Má ale taky svoje tajemství – jeskynní systém. Příběh začíná v roce 2019 v momentě, kdy se právě poblíž jeskyní ztratí malý chlapec. Věci ale naberou rychlý spád – něco tu nesedí. Na povrch začnou vyplouvat informace o dalších záhadných zmizení dětí a přibývají další časové linky z let 1986 a 1953. Jeskynní systém totiž není jen tak obyčejné místo, ale ukrývá červí díru, která umožňuje cestování časem. Tyto okolnosti a vyšetřování zmizení postupně začne ovlivňovat životy všech rodin žijících ve Windenu – a to ve všech časových osách. A pokud už jste Dark viděli, nebo hledáte seriály s podobnou tématikou, vyzkoušejte seriál 1899 nebo seriál Zone Blanche.

9. Stranger Things

Mike, Lucas, Dustin a Will jsou nerozluční kamarádi z malého městečka Hawkins v americké Indianě. Jednoho večera se kamarádi rozloučí a na kolech vyrazí do svých domovů. Will však domů nikdy nedorazí, zmizí beze stopy. Zatímco lidé a místní policie pátrají po chlapci, objeví se v městečku záhadná dívka – holohlavá, nemluvná, v bílé nemocniční košili a s vytetovaným číslem 011 na předloktí. Brzy se ukáže, že má dívka nadpřirozené schopnosti, čímž se stává jediným vodítkem k vyřešení záhadného zmizení Willa.

10. Narcos

Seriál natočený podle skutečných událostí sleduje drogové kartely v jihoamerické Kolumbii sedmdesátých až devadesátých let. Ústřední postavou je nechvalně proslulý Pablo Escobar – drogový baron, miliardář, obávaný mafián a šéf tzv. Medellínského kartelu. Seriál ilustruje i další důležité společenské, historické a politické události Kolumbie dané doby. Vypravěčem příběhu je americký agent Národního úřadu pro kontrolu obchodu s drogami Steve Murphy, který se snažil Escobara zadržet.

11. TY (You)

Psychologický thrillerový seriál o lásce, posedlosti a stalkingu. Joe Goldberg je na první pohled obyčejný americký mladý muž, manažer knihkupectví, který se zamiluje do jedné ze zákaznic, blonďaté krásky Beck. Jeho láska však přeroste do něčeho mnohem nebezpečnějšího. Když mezi nimi začne propukat něco výjimečného, Joe si uvědomí, že je ochoten pro ni udělat cokoliv. Cokoliv.

12. Perníkový táta (Breaking Bad)

Padesátiletý Walter White je učitelem na americké střední škole. Žije společně s těhotnou manželkou Skyler a tělesně postiženým náctiletým synem Waltrem mladším. Vedle učitelského zaměstnání si navíc přivydělává v myčce aut. Když mu lékaři diagnostikují rakovinu plic, dá si za cíl finančně zabezpečit svou rodinu předtím, než zemře. Osud ho spojí s jeho bývalým studentem Jessem, se kterým začne vařit metamfetamin. Jakožto učitel chemie dokáže vyrobit nejkvalitnější drogu v širokém okolí. Skrývat ale tak velké tajemství je čím dál těžší nejen před rodinou, ale i policií a ostatními gangy.

Jestli už máte Perníkového tátu zhlédnutého, máme pro vás tip na podobný seriál Ozark, který pojednává o rodině, která musí kvůli finanční tísni a výhrůžkám drogového bosse odejít do oblasti Ozark v Missouri a během pěti let „vyprat“ 500 milionů dolarů.

13. Volejte Saula (Better Call Saul)

Pokud jste ještě neviděli výše zmíněný seriál Perníkový táta, měli byste tak udělat předtím, než si zapnete první díl Volejte Saula – jedná se totiž o prequel (snímek, který dějově předchází dříve uvedenému seriálu - pozn.red.) a spin-off (snímek, který je odvozený od předchozího děje, např. rozvíjí jednu postavu - pozn.red.). Tento seriál vypráví příběh Saula Goodmana, právníka, který by si takříkajíc nechal pro korunu vrtat koleno – morálně se nezalekne takřka ničeho, hlavně, když mu dobře zaplatíte. Jak se ze začínajícího advokáta vyšvihne na proslulého právníka?

14. Zaklínač (The Witcher)

Fantasy drama vycházející z knižní série polského spisovatele Andrzeje Sapkowského vypráví příběh o zabijácích nestvůr. Hlavní postavou je zaklínač Geralt z Rivie, jenž je znám i pod mnoha jinými jmény – Gwynnbleid, Vatt'ghern, Bílý vlk nebo Řezník z Blavikenu. Geralt se snaží najít své místo ve světě lidí, nestvůr a elfů, když ho osud zavede k mocné čarodějce a mladé princezně se zvláštním darem.

15. Mindhunter: Lovci myšlenek

Milovníci kriminalistiky jistě ocení psychologické drama zasazené do Spojených států 70. let. Prostřednictvím dvou agentů FBI, Holdena Forda a Billa Tenche, diváci nahlédnou do chodu policejního vyšetřování i věznice, ale především do myslí těch nejhorších a nejbrutálnějších sériových vrahů. S cílem pomoci rozvoji kriminalistiky jsou odhodlaní ponořit se do psychologie vraždy a proniknout do mysli sériových vrahů, které povede k jejich dopadení.

16. Naše planeta (Our planet)

Milovníci dokumentů o přírodě si přijdou na své i na Netflixu. Vypravěč David Attenborough, jenž na sebe nedávno upozornil svým celovečerním dokumentárním snímkem Život na naší planetě (2020), představuje divákům přirozenou krásu naší planety, ale i odhaluje, jak změna klimatu ovlivňuje všechny její živé tvory.

17. Jigeum Uri Hakgyoneun (All of Us Are Dead)

To, že Jihokorejci umí natočit dobrý film se zombie tématikou, se ukázalo už v roce 2016 ve snímku Vlak do Pusanu, který kromě útěku před nakaženými výborně ilustruje povahu lidí a zahrnuje do děje i sociálně-ekonomické problémy společnosti. To se povedlo i tvůrcům seriálu Jigeum Uri Hakgyoneun, kteří tentokrát zombie apokalypsu dějově zasadili převážně do prostor střední školy. Jak se studenti mají dostat ven, když nebezpečně nakažených spolužáků přibývá každou minutou stále víc a víc? Budou mladí studenti stateční, nebo jejich životy ohrozí strach a sobecké smýšlení?

18. Neskutečná Anna (Inventing Anna)

Příběh inspirovaný skutečnými událostmi vypráví o příběhu Rusky Anny Delveyové (skutečné jméno postavy je Anna Sorokinová), která obalamutila New Yorskou smetánku a vytáhla z nich stovky tisíc dolarů, a novinářky Vivian Kent, která se nekalé praktiky podvodnice snaží odhalit. Anna totiž vlivnou americkou společnost dokázala přesvědčit, že je německou dědičkou obrovského jmění. Seriál je z pera tvůrkyně slavného seriálu Chirurgové (Grey’s Anatomy) Shondy Rhimesové.

19. Černé zrcadlo (Black Mirror)

Co všechno mohou způsobit technologie? Britský dramatický sci-fi seriál s často temným a satirickým tónem pohlíží do blízké či alternativní budoucnosti a zkoumá možné neočekávané důsledky prudkého rozvoje technologií. Každý z dílů seriálu je samostatný. První díl první série je zasazen do Londýna, kde ministerského předsedu vydírá anonym. Unesl britskou princeznu a její propuštění si podmiňuje vskutku ohavným činem – ministr musí vystoupit v živém televizním vstupu, ve kterém bude provozovat sex s prasetem.

20. BoJack Horseman

Na první pohled by se mohlo zdát, že tento animovaný seriál je pro děti. Opak je ale pravdou. Seriál plný černého humoru a satiry je zasazen do alternativního světa, kde lidé a antropomorfní zvířata žijí společně. Hlavní postavou je kůň BoJack Horseman, bývalá hvězda seriálu Horsin‘ Around z devadesátých let. BoJack ale touží získat slávu zpět, a tak plánuje napsat svou autobiografii.

21. Fauda (Fauda)

Jeden z nejúspěšnějších kinematografických počinů Izraele, seriál Fauda, sleduje bývalého zvláštního agenta protiteroristické jednotky Dorona, který se rozhodne vrátit zpět do služby, aby dopadl vrcholného teroristu hnutí Hammás Abu Ahmada. Na mušce ho měl již před svým odchodem, zabít se mu ho ale zřejmě nepodařilo. Zastavit nebezpečného muže je teď o to víc důležité – nejen, že je naživu, nejspíš ale chystá rozsáhlou teroristickou operaci.

22. Bridgertonovi (Bridgerton)

Historický a dramatický seriál inspirovaný romány Julie Quinnové v žebříčku sledovanosti seriálů společnosti Netflix obsadil se svou první sérií druhé místo. Děj se odehrává na přelomu 18. a 19. století ve Velké Británii. Soustředí se na rodinu Bridgertonů: Violet, vdovu Lady Bridgertonovou, její čtyři syny Anthonyho, Benedicta, Colina a Gregoryho, a její čtyři dcery Daphne, Eloise, Francescu a Hyacint.

23. Dům na kopci (The Haunting of Hill House)

Hororová série o sedmičlenné rodině Crainových, jenž se potýká s tíživými vzpomínkami a zážitky z děsivého a starého domu zvaného Hill House. V domě zemřela matka pěti dětí Crainových. Po její tragické smrti otec sbalí děti a do domu už se nikdy nevrátí. I po 26 letech však rodina nemůže přestat myslet na hrůzný dům a je jasné, že musí začít čelit svým démonům i zlu z Hill House.

24. Včela na mušce (Man vs. Bee)

Pokud máte rádi humor Mr. Beana, tento seriál je přesně pro vás. Hlavní postavu totiž hraje nikdo jiný než Rowan Atkinson, představitel Mr. Beana, a Včela na mušce má i obdobnou atmosféru. I když o tom, kdo má v seriálu o devíti krátkých dílech hlavní roli, by se dalo spekulovat. Vše se totiž točí kolem zákeřné včely, která roztržitému Trevorovi doslova ničí život. Nevěříte? Možná se budete divit, co všechno může malá včelička způsobit.

25. Dobré místo (The Good Place)

Elleanor Shellstropová se po smrti probouzí na Dobrém místě, jakousi alternativou ráje. Během chvíle je jí ale jasné, že muselo dojít k velkému nedorozumění a někdo si jí spletl s jinou ženou jménem Elleanor Shellstropová, protože ona rozhodně nebyla na zemi svatouškem a nekonala dobré skutky. Děsí se ale Špatného místa, na které by ji poslali, kdyby se zjistilo, že je zde neprávem. Elleanor tak musí předstírat, že patří na místo, kde nelze klít, každý má svou spřízněnou duši a všichni jsou neustále šťastní.

26. Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders)

Gangsterská sága britského Birminghamu 20. let minulého století. Příběh začíná v roce 1919 v chudých čtvrtích poválečného Birminghamu, kde žádné zákony neplatí. Hospodářská krize dává prostor vzniku nelegálních obchodů i zločineckých gangů. Na vrcholu této průmyslové džungle se usazuje rozvětvená rodina Shelbyových, jejíž četní sourozenci, bratranci a strýcové tvoří ten nejkrutější gang ze všech – Peaky Blinders.

27. Cizinka (Outlander)

Claire Rendall je šťastně vdanou zdravotní sestrou žijící v období druhé světové války. Omylem se však propadne portálem a ocitne se ve Skotsku v roce 1743. Rychle se musí vyrovnat s nenadálou změnou i se adaptovat na nové, neznámé a nebezpečné prostředí. Okolnosti Claire donutí provdat se za horala Jamieho Frasera a ona je tak nucena dělit své city mezi dva muže, jenž od sebe dělí dvě století.

28. Anna s E na konci (Anne with an E)

Kanadský seriál natočený na motivy knihy pro děti Anna ze Zeleného domu spisovatelky Lucy Maud Montgomety z roku 1908 vypráví příběh malé dívky, která se ze sirotčince poněkud nedopatřením ocitne v domě dvou osamělých sourozenců. Matthew a Marolla jsou bezdětní a mají jen jeden druhého. Žijí v Zeleném domě na Ostrově prince Eduarda a dospějí k závěru, že by si mohli vzít ze sirotčince chlapce na výpomoc. Namísto něj se ale na nádraží objeví dívka Anne Shirleyová. Dívka i přes životní nezmary srší energií a entuziasmem, a tak se nakonec v Zeleném domě usadí.

29. Dům z karet (House of Cards)

Co vše je člověk schopný udělat pro získání moci? Kongresman a stranický tajemník americké Demokratické strany Frank Underwood se měl stát ministrem zahraničí. Poté, co mu je funkce odepřena, realizuje společně se stejně manipulativní a ctižádostivou manželkou Clair svůj propracovaný plán. Z pozice člena Sněmovny reprezentantů se chce přes funkci viceprezidenta dostat až na nejvyšší post – prezidenta Spojených států. Seriál je plný politických intrik, manipulace, moci a dokonce i vražd.

30. Holky za mřížemi (Orange is the New Black)

Piper Chapmanová si žije spokojeným životem společně se snoubencem Larrym. Štěstí jim ale zpřetrhá chyba, kterou Piper v minulosti udělala a za kterou bude muset pykat. Před deseti lety se pokusila převézt přes hranice kufr plný padělaných peněz a teď za to musí jít na rok do vězení. Jak se vyrovná se životem za mřížemi s minimem soukromí? Jak si zvykne na své nové spoluvězenkyně? A jak se zachová, až ve vězení potká svou bývalou přítelkyni, kvůli které teď nosí vězeňské šaty?

31. Dámský gambit (The Queen’s Gambit)

Zvýšený zájem o šachy a šachovou teorii bylo možné zaznamenat po odvysílání seriálu Dámský gambit. Jeho hlavní hrdinkou je Beth Harmon, která se po autonehodě, při které zemřela její maminka, ocitne v sirotčinci. Přísná pravidla nedovolují místním dětem prakticky žádné osobní věci či zájmy, Beth však k jednomu náhodou přeci jen přijde. Ve sklepení se začne učit hrát šachy s místním údržbářem, kterého překvapí neuvěřitelný talent a rychlost, s níž se Beth učí. Postupem let se z Beth stane přebornice v šachách na státní, národní i mezinárodní úrovni. Raketový úspěch a slávu však komplikují drogy a alkohol.

32. Barbaři (Barbaren)

Akční a dobrodružný německý seriál se odehrává v Germánii v roce 9 našeho letopočtu během římské okupace. Germánské kmeny se spojí dohromady, aby společně zastavily expanzi Římské říše. Vše nakonec vyústí v legendární bitvu v Teutoburském lese, která změní běh světových dějin. Fiktivní popis událostí je vyšperkován výbornými kostýmy a smyslem pro detail.

33. Manifest

Pamatujete si na legendární seriál Ztraceni (Lost)? Manifest by se dal možná označit za jeho mladšího bratra. Příběh začíná letem číslo 828 společnosti Montego, který na cestě čelí značným turbulencím. Pilotům se podaří pasažéry bezpečně dopravit na zem, po přistání ale všechny čeká překvapení, kterému můžou jen těžko uvěřit. Během těch několika hodin, které prožili na palubě letadla, prožili lidé na zemi celých pět let. Příbuzní a přátelé je dávno oplakali a oni se musí vyrovnat s nenadálou situací ale i druhou šancí, kterou dostali. Co ale za záhadou stojí?

34. Arcane: League of Legends

Milovníkům počítačové hry League of Legends asi není třeba tento seriál více představovat, na druhou stranu Arcane je považován za seriál, který potěší nejen fanoušky, ale i ty, kteří hru nikdy nehráli. Animovaný seriál se odehrává na Runeterře a soustředí se na kontrast mezi bohatým, utopickým městem vzdělaných lidí Piltover a špinavé, utlačované stoce Zaun, kde lidé žijí v bídě, chaosu a kriminalitě. Zde se snaží jakýmkoliv způsobem přežít sestry Violet (Vi) a Powder (Jinx) a chtějí dokázat, že jsou ochotny bojovat pro své přátele. Do toho všeho se učenci a vědci Jayce a Viktor snaží ovládnout magii pomocí technologie.

35. Velká voda (Wielka woda)

Ničivé povodně v roce 1997 zasáhly především Česko a Polsko, kde kromě několikamiliardových škod zvaly životy více než stovce lidí. Jednou ze zasažených polských oblastí byla i Vratislav. Polští tvůrci právě tuto přírodní katastrofu přenesly na filmové plátno a natočili šestidílný seriál Velká voda. Snímek sleduje nejen průběh samotných povodní, ale i postup v rozhodování politiků a odborníků a jaký to mělo dopad na obyčejné lidi.