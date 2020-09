RECENZE: Film Naděje je trochu o nemoci a hodně o životě

„Když se mi Hans Petter Moland poprvé zmínil o filmu své ženy Marie Sødahlové Naděje a o tom, že bych v něm měl hrát, řekl jsem si: Do prdele, další zas*anej rakovinovej film. Ale dvoustránková synopse byla zábavná, postavy zvláštní, skoro jakoby pořád zhulené. Bylo vidět, že tam je humor. Tak jsem to vzal,“ řekl Právu na letošním Berlinale, kde byl norsko-švédský film Naděje uveden, představitel hlavní mužské role Stellan Skarsgård. A jeho slovy lze nyní pozvat i diváky do kin.