První ukázka. Lov na Harveyho Weinsteina

Kauzu spustily v deníku New York Times Jodi Kantorová a Megan Twoheyová. Zveřejnily první případy zneužívání a sexuálního obtěžování žen filmovým producentem Harveym Weinsteinem. Film dokumentuje snahu novinářek najít a rozmluvit alespoň jednu jeho oběť, aniž tuší, jakou lavinu tím spustí.

Weinstein byl v roce 2020 v Americe odsouzen na 23 let za znásilnění a sexuální nátlak. V několika dalších bodech obžaloby ho porota zprostila viny. Poté se vynořilo ještě pár dalších případů, většina z nich je ale promlčená.

Slavný režisér a herec Terry Gilliam uvedl, že hnutí MeToo je „hon na čarodějnice“ a že ublížilo i slušným lidem. Režisér také upozornil na současnou mediální vlnu nenávisti proti mužům. Uvedl, že už je unaven tím, jak jsou „bílí muži obviňováni ze všeho, co je na světě špatné“.

Následně byl kvůli svým názorům vyhozen z britského divadla Old Vic, kde měl letos uvést představení Into The Woods.